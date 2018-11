Holanda convoca estreante do Hertha para jogos com a França e a Alemanha

O técnico Ronald Koeman anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção holandesa para os confrontos contra França e Alemanha, pela Liga das Nações. Terceira colocada do Grupo 1 da primeira divisão do torneio, a equipe estará classificada às semifinais fase se vencer os franceses, sexta que vem, em Roterdã, e os alemães, três dias mais tarde, em Gelsenkirchen.

Entre os 24 chamados pelo ex-zagueiro Koeman, apenas um estreante. O atacante Javairo Dilrosun, de somente 20 anos, recebeu sua primeira convocação em meio a um bom início de temporada pelo Hertha Berlin. O jogador foi revelado pelo clube alemão, mas passou pelas bases do Ajax e do Manchester City.

De resto, a lista não tem grandes surpresas. Já sem nomes como Robben e Sneijder, que se despediram recentemente da seleção, a Holanda aposta em jogadores como Virgil van Dijk, destaque do Liverpool e considerado um dos grandes zagueiros da atualidade, Kevin Strootman, do Olympique de Marselha, e Memphis Depay, do Lyon.

Em meio a esta renovação em sua seleção, a Holanda não vive fase das melhores e busca se reerguer. Depois de ficar de fora da última Copa do Mundo, a equipe soma duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas no segundo semestre. Em seu último compromisso, empatou por 1 a 1 com a Bélgica, terceira colocada do Mundial na Rússia.

Confira a convocação da seleção holandesa:

Goleiros: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV).

Defensores: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Lyon), Stefan de Vrij (Inter de Milão).

Meio-campistas: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique de Marselha), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Atacantes: Ryan Babel (Besiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Lyon), Javairo Dilrosun (Hertha Berlin), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla).