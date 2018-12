Hoffenheim empata com o Mainz e fecha ano fora de zona de classificação europeia

Mesmo atuando em sua casa, o Hoffenheim não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Mainz, neste domingo, no confronto que encerrou o ano do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time fechou este 2018 em sétimo lugar da tabela, fora da zona de classificação para competições europeias.

A equipe ficou com 25 pontos, dois atrás do Eintracht Frankfurt, sexto colocado e hoje ocupando o último lugar na área de acesso à Liga Europa. No sábado, o Eintracht foi derrotado por 3 a 0 pelo Bayern de Munique, atual vice-líder, com 36 pontos, a seis de distância para o Borussia Dortmund, o primeiro disparado da tabela. Já o Mainz é o 12º, com 21 pontos.

No confronto em Hoffenheim, a equipe da casa abriu o placar com um gol do meia Kerem Demirbay aos 11 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, porém, aos 16, o atacante francês Jean Philippe Mateta deixou tudo igual para os visitantes.

Este duelo válido pela 17ª rodada também finalizou o primeiro turno do Campeonato Alemão, que agora terá a sua pausa de inverno e só será retomado no dia 18 de janeiro, quando o Hoffenheim voltará a atuar em casa, contra o Bayern de Munique, no jogo isolado que abre a 18ª rodada.

A primeira rodada do segundo turno contará também com os seguintes confrontos: Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt x Freiburg, Augsburg x Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 x Werder Bremen, Stuttgart x Mainz, RB Leipzig x Borussia Dortmund, Nuremberg x Hertha Berlin e Schalke 04 x Wolfsburg.