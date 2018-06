Hierro relata ‘orgulho’ dos jogadores da Espanha e exalta Cristiano Ronaldo

Em sua primeira partida como técnico da Espanha, Fernando Hierro encarou logo de cara um grande teste diante de Portugal, na estreia da Copa do Mundo da Rússia. Os espanhóis estiveram atrás do placar em duas oportunidades, buscaram a virada, mas viram Cristiano Ronaldo definir o resultado com um lindo gol de falta, o seu terceiro na partida, já aos 42 minutos do segundo tempo.

“Quando você joga contra um jogador como o Cristiano Ronaldo, essas coisas podem acontecer”, declarou Hierro após a partida. “É muito positivo para qualquer time que tenha o Ronaldo”, completou.

A decepção com o empate nos minutos finais, porém, não impediu que Hierro reconhecesse a boa partida disputada por seus comandados. Pelo contrário, o ex-zagueiro fez questão de elogiar os jogadores pela capacidade de reação após um primeiro tempo ruim.

“Sentimos muito orgulho dos jogadores depois da adversidade da partida por si só. Nos recuperamos e buscamos o empate duas vezes, então sentimos um grande comprometimento, orgulho. Este é um elenco maduro. O time sabe o que quer, tem jogado junto há dois anos. Esse estilo, esta personalidade, é uma questão de caráter e orgulho”, afirmou.

Foi o primeiro teste de Hierro, que assumiu a Espanha em uma verdadeira “fogueira”. Afinal, ocupou a vaga de Julen Lopetegui, que foi demitido apenas dois dias antes da estreia, após a polêmica envolvendo seu acerto com o Real Madrid. E apesar da pressão que a situação criou, o ex-zagueiro tratou os acontecimentos com naturalidade.

“Boa parte da comissão técnica ficou conosco. Havia um plano e seguimos com ele”, contou Hierro. “Nós realmente não queríamos revolucionar nada. Estivemos normais e naturais. Tivemos que nos adaptar muito rapidamente às novas circunstâncias. Tivemos muito pouco tempo. Esta situação não foi fácil, honestamente.”

Depois de encarar Portugal, a Espanha se prepara para seu segundo compromisso na Copa do Mundo, diante do Irã, quarta-feira que vem, em Kazan. Cinco dias mais tarde, a equipe fecha a primeira fase contra Marrocos, em Kaliningrado.