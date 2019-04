Herói do jogo, Lomba divide méritos com os ‘trabalhadores’ do Internacional

Marcelo Lomba recusou o posto de herói na vitória por 2 a 1 sobre o Caxias neste domingo, pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O goleiro fez pelo menos quatro grandes defesas e assegurou o resultado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, deixando a decisão do segundo jogo ainda mais fácil para o time de Odair Hellmann. Ainda assim, o jogador de 32 anos aproveitou o momento de protagonismo para valorizar todo o grupo.

“Só tem uma coisa que é importante: agradecer a Deus pela oportunidade, curtir com a minha família esse bom momento e ajudar os meus companheiros, isso que é legal. O resto a gente vai vivendo em união com toda a equipe. A gente tem os objetivos e vai trabalhando pouco a pouco. A gente tem uma equipe que vem pra jogar e batalhar, o resto a gente não leva em consideração”, avaliou o goleiro.

Se Lomba recusou a alcunha de herói, o atacante Bruno Alves, do Caxias, pode ser considerado o vilão, pelo menos para o time da casa. Ele ficou frente a frente com o goleiro em duas oportunidades, mas acabou travado na hora do chute.

Os dois clubes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 16h30, desta vez no Beira-Rio. Como tem gol fora de casa como critério de desempate, o Inter pode empatar ou até perder por 1 a 0 diante de sua torcida para ir à final.

“O time do Caxias é muito rápido, a gente sabia da qualidade deles, e graças a Deus eu consegui fazer um bom trabalho. O que acontece em campo é fruto do trabalho, e a gente sabe o quanto esse grupo trabalha no dia a dia e aos poucos a gente vai conquistar os objetivos traçados no começo da temporada. Feliz pelo resultado, pelo gol do Jonatan”, completou Lomba.

O técnico Odair Hellmann reconheceu as dificuldades da vitória, mas preferiu dar méritos ao adversário “que mostrou pegada, correu muito e encurtou os nossos espaços”. Mas para o técnico o importante foi a vitória fora e levar para o Beira-Rio uma boa vantagem.

Não há nem tempo de comemorar porque, na quarta-feira, o Inter vai receber o River Plate-ARG, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O jogo começa às 19h15 no Beira-Rio. Com seis pontos, o time gaúcho vai defender a liderança isolada e os 100% de aproveitamento. O River é o segundo, com dois pontos, na frente de Palestino, do Chile e Alianza Lima, do Peru, com um ponto casa.