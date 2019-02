Herói do Flu, Luciano provoca o Fla: ‘Não ganha sempre quem investiu mais’

Autor do gol da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o rival Flamengo, que valeu a classificação para a final da Taça Guanabara, na noite desta quinta-feira, no Maracanã, o atacante Luciano comemorou o resultado e provocou o adversário após a partida.

O herói da noite fez questão de lembrar que o investimento no elenco do Flamengo é maior, mas que isso não foi preponderante durante a partida. “O futebol se joga com 11 contra 11 e não ganha sempre quem investiu mais nos salários dos jogadores. Hoje a gente deixou isso bem claro. Fomos superiores o jogo quase todo. Os caras não tiveram chances reais, a não ser uma cabeçada”, analisou.

O jogador também festejou o fato de que a vitória recompensou o empenho que o elenco tricolor vinha tendo nos treinamentos. “Sobressaiu o trabalho. Foi um mês de trabalho. Um mês que nos esforçamos e ficamos horas e horas no CT. Nós fizemos por merecer”, reforçou.

Com a classificação, o Fluminense enfrenta o Vasco na decisão da Taça Guanabara, em partida única no Maracanã, no próximo domingo, às 17 horas.