Herói do Cruzeiro, Thiago Neves admite ainda não estar 100% fisicamente

Seis meses depois de seu último gol com a camisa do Cruzeiro, o meia Thiago Neves voltou a marcar e acabou sendo decisivo na vitória sobre o Ceará por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. O jogador teve grande atuação, se mostrou aliviado, mas admitiu não estar ainda 100% fisicamente.

“Nunca tinha passado pelo o que passei. Machucar uma perna e, quando acha que tá bem, sente de novo. Foi uma coisa diferente. Na hora do gol bate um alívio, você se emociona. Tenho que agradecer demais a todo mundo que me deu moral, me ajudou, me levantou quando eu estava mal da cabeça. É muita gente para agradecer. Estou vivendo um momento muito especial e muito aliviado”, afirmou o meia.

Thiago Neves abriu possibilidade para atuar ao lado de Rodriguinho, principal contratação cruzeirense na temporada. “Assim como foi com Arrascaeta, pode acontecer com Rodriguinho. Estou aqui para ajudar, conforme o Mano (Menezes) desejar. Mas ainda não estou 100%, acabei cansando, e tive que sair. Agora é seguir trabalhando para voltar ainda melhor”, declarou.

Principal destaque da partida, o goleiro Fábio teve atuação decisiva ao defender o pênalti cobrado por Ricardo Bueno e fazer ao menos quatro “milagres”, que asseguraram a primeira vitória celeste no Campeonato Brasileiro.

“Só Jesus e o trabalho do dia a dia para capacitar (a pegar pênalti), respeitando todo mundo, como se fosse o meu primeiro ano. Minha dedicação não muda”, disse o atleta, que defendeu seu 26º pênalti na carreira.

Com três pontos, o Cruzeiro vai em busca da segunda vitória seguida na competição diante do Goiás, em partida marcada para este domingo, às 16h, no Mineirão.