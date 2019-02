Herói da vitória do Inter, Sarrafiore projeta mais chances no time

Num jogo fraco tecnicamente, no qual a vitória foi importante em termos de classificação, o destaque do Internacional ficou para o primeiro gol do seu novo argentino, o garoto Sarrafiore, de apenas 21 anos. Ele marcou o gol da vitória, por 1 a 0, em cima do Avenida, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS), pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

“Este gol vai ficar marcado na minha carreira por ter sido o primeiro com a camisa do Internacional. Ainda sou um garoto, mas espero ter mais chances no time, inclusive, nas competições mais importantes como a Copa Libertadores”, disse a estrela do jogo, que mostrou ter sorte. Ele marcou dois minutos após ter substituído Willian Pottker. Este foi seu sexto jogo pelo time profissional do Inter, o quinto nesta temporada.

O técnico Odair Hellman reconheceu que o time não voltou a mostrar um grande futebol, mas teve volume de jogo e mereceu a vitória. “Nós criamos as melhores chances e poderíamos até ter vencido por mais gols, mesmo porque perdemos um pênalti”, lembrou, citando a penalidade em que Neílton chutou e o goleiro Fabiano defendeu aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava zero a zero.

Em termos de resultados, a vitória foi excelente. Foi a quarta seguida do Inter, agora com 16 pontos e apenas um atrás do rival Grêmio, com 17. O tricolor, porém, fecha a rodada nesta segunda-feira na condição de favorito diante do lanterna Veranópolis, com apenas três pontos.

Odair destacou ainda que esta sequência de vitórias deixa os jogadores confiantes, depois da irregularidade nos primeiros jogos. Mesmo porque o principal objetivo do time, neste momento, é sua estreia na Copa Libertadores, marcada para dia 6 de março, fora de casa.

O Inter vai ter dez dias para se preparar. O adversário ainda é desconhecido, porque vai sair do confronto entre Talleres, da Argentina, que eliminou o São Paulo, e o Palestino, do Chile. Os dois farão o segundo jogo na próxima quarta-feira em solo chileno, porque na ida houve empate por 2 a 2.

A volta do Inter no Gauchão só vai acontecer no dia 10 de março, em casa, às 16 horas, diante do Aimoré, pela nona rodada.