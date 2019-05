Herói da virada do Atlético-MG, Jair atribui boa campanha à união do grupo

Depois de perder o título mineiro para o arquirrival Cruzeiro e de ser eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético-MG começa o Campeonato Brasileiro com força total. Neste sábado à noite na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), venceu o Ceará, de virada, por 2 a 1, com gol salvador de Jair, que pregou “união” no grupo atleticano para estender o bom momento.

“Fiquei feliz pelo gol e acho que isso é a força do grupo. A união e a amizade. Acho que esta liderança tem coroado o trabalho que temos feito. A gente nunca baixou a cabeça, porque nós sabemos da qualidade do grupo. É unido que vamos buscar títulos”, avaliou o herói do jogo, que entrou e fez o gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo.

Outro destaque da partida, responsável por duas assistências, o lateral-direito Guga também não escondeu a emoção pela vitória. “Nós nunca deixamos de trabalhar duro e a gente sabia que os resultados iriam entrar mais cedo ou mais tarde”, comentou o jogador, emocionado.

O próximo jogo do Atlético será contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 16 horas, em Belo Horizonte (MG). O time paulista soma sete pontos, ainda invicto.