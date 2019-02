Herói da classificação do Corinthians, Gustavo elogia o Ferroviário

Depois de salvar o Corinthians de um vexame na estreia na Copa do Brasil, em Londrina (PR) nesta quinta-feira, o atacante Gustavo, autor de dois gols, elogiou a equipe do Ferroviário. Com o empate por 2 a 2, o Corinthians se segurou na vantagem do empate por ter melhor ranking na CBF e avançou à segunda fase. O time cearense terminou o jogo pressionando a equipe paulista e esteve à frente do placar duas vezes na partida.

“Fico feliz pelos dois gols e pela classificação, mas o futebol é assim. Hoje, não tem camisa grande ou jogador para atuar com nome. O Ferroviário veio e jogou de igual para igual e merece os parabéns”, disse o atacante, que é o artilheiro do Corinthians com cinco gols na temporada.

O Corinthians jogou mal, cometeu muitas falhas defensivas, voltou a mostrar falta de criatividade e saiu vaiado – mesmo jogando “em casa”, com a maioria torcida no Estádio do Café. O destaque positivo, principalmente no primeiro tempo, foi a produção ofensiva. O técnico Fabio Carille testou Vagner Love e Gustavo como dupla. O primeiro era a referência na área; o segundo fez sua reestreia no clube com a função de conectar o meio e o ataque, chegar à área para surpreender.

“Foi uma dupla muito boa. Está faltando ritmo e entrosamento, mas foi bom para mim, ele me orienta em campo, é um cara experiente, me ajuda. Espero que a gente dê alegrias para a torcida”, disse Gustavo.

O Corinthians voltará a jogar no domingo, quando vai visitar o Novorizontino, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.