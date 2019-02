Hernanes treina normalmente e deve reforçar o São Paulo contra o Red Bull Brasil

Recuperado de uma tendinite na perna direita, Hernanes deve estar à disposição do técnico Vagner Mancini para reforçar o São Paulo contra o Red Bull Brasil, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, na capital, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O jogador treinou normalmente nesta quinta-feira e deve ir para o jogo. Outra novidade pode ser o volante Liziero.

Nesta quinta-feira, a imprensa teve acesso à primeira parte do treinamento e foi possível ver Hernanes participando da atividade normalmente. Na última quarta, ele tinha sido poupado da atividade por causa de problemas físicos.

Outro que pode aparecer neste domingo até como titular é Liziero. Desfalque nos últimos cinco jogos, o volante está recuperado de uma entorse no tornozelo direito e vai, pelo menos, ser relacionado para a partida.

A ausência do treino foi Willian Farias. Ele foi poupado por causa de dores na coxa direita e ficou fazendo tratamento no Reffis. Entretanto, a tendência é que ele não seja problema para domingo. O atacante Brenner, que iniciou o processo de transição para o gramado, se aproxima do retorno ao time. Ele foi desfalque nas últimas seis partidas.

Ausências certas, além de Brenner, são: Araruna (contratura na coxa direita), Everton (estiramento no músculo reto femoral da coxa esquerda) e Joao Rojas (se recupera de cirurgia no joelho direito). A equipe tricolor volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira.