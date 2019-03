Hernanes salva, mas São Paulo volta a tropeçar com empate

Depois de encerrar uma sequência de três jogos sem vitória na rodada passada, com um triunfo sobre o Bragantino, o São Paulo volta a tropeçar. Jogando no Pacaembu, a equipe de Vagner Mancini só empatou com o Ferroviária por 1 a 1, neste sábado à noite, no Pacaembu. O São Paulo alcança os 14 pontos do Ituano, mas perde nos critérios de desempate. Está em segundo lugar no seu grupo. Nas últimas duas rodadas, o time vai brigar com Ituano e Oeste pela vaga nas quartas de final. Deve sofrer até o fim da fase de grupos.

Na próxima rodada, o time vai enfrentar o Palmeiras no Pacaembu – a mudança foi confirmada neste sábado após novas chuvas que caíram no Morumbi, que seria o local do clássico. Na rodada final, encara o São Caetano fora de casa. Foto: Mauro Horita / Estadão Conteúdo

No começo do jogo, o São Paulo procurou marcar forte a saída de bola e apostar na velocidade para armar seus ataques. Características que o time não conseguiu apresentar nos últimos jogos. A pressão nos zagueiros deu resultados, e o time de Araraquara errava bastante. Para exercer essa pressão, o técnico interino Vagner Mancini escalou Carneiro no lugar de Helinho.

O técnico interino Vagner Mancini decidiu manter o esquema com três zagueiros, que havia funcionado na vitória sobre o Bragantino, na última rodada. Outra mudança importante foram os chutes de fora da área. Antony e Carneiro não tiveram medo de arriscar.

A Ferroviária não se intimidou, também pressionou e justificou a sequência de quatro jogos de invencibilidade. O time conseguia trabalhar a bola no campo do São Paulo, apostando nas viradas de jogo e no apoio dos laterais. Um time bem armado que aproveitou os espaços e a marcação frouxa do meio-campo tricolor. Assim, conseguiu duas grandes chances em sequência, aos 14 e 15 minutos, que exigiram boas defesas do goleiro Tiapo Volpi.

Sempre jogando pelos lados e com grande volume de jogo, o time de Araraquara abriu o placar com um golaço. O meia Léo Artur percebeu Volpi um pouco adiantado e chutou por cima, encobrindo o goleiro. Em uma jogada isolada, o São Paulo quase conseguiu o empate. Após cruzamento, a bola passou por todo mundo e quase entra.

Para corrigir os problemas de marcação no meio, Mancini dissolveu o esquema com três zagueiros: Anderson Martins saiu para a entrada de Helinho. A intenção era bloquear os espaços pelos lados. Do ponto de vista defensivo, a mudança deu certo. Ofensivamente, o time criou pouco e continuou parando na defesa de Araraquara.

Com problemas para se organizar coletivamente, o time foi salvo pela qualidade individual de Hernanes. Mesmo com uma atuação discreta e ainda sem ritmo, ele conseguiu o empate em uma jogada toda sua. Ele driblou e chutou de perna esquerda, rasteiro e colocado. Foi seu segundo gol no Campeonato Paulista.

Animado, o time quase conseguiu a virada após novos cruzamentos. A primeira destas oportunidades foi com Gonzalo Carneiro, que acertou cabeçada no travessão, e a outra foi com Helinho, por cima. Jogadas individuais de Helinho e Antony também criaram bons momentos. O próprio Hernanes desperdiçou a chance do segundo gol, quando chutou para fora um lance em que estava livre.

Nos minutos finais, a equipe teve chances de virar, sempre em lances individuais, mas parou na boa atuação do goleiro Tadeu.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 FERROVIÁRIA

SÃO PAULO – Volpi; Bruno Alves, Arboleda e Anderson (Helinho); Igor (Bruno Peres), Luan, Léo, Antony e Hernanes; Pablo e Carneiro (Brenner). Técnico: Vagner Mancini.

FERROVIÁRIA – Tadeu; Diogo Mateus, Rayan, Rodrigão e Arthur; Anderson Uchoa (Higor), Tony e Léo Artur; Felipe Ferreira (Maurinho), Lucio Flavio e Diego Gonçalves (Fellipe); Técnico: Vinícius Munhoz.

GOLS – Léo Artur, aos 19 do primeiro tempo; Hernanes, a 1 minuto do segundo.

ÁRBITRO – Adriano Miranda.

CARTÕES AMARELOS – Rayan, Bruno Alves, Luan, Tony e Arthur.

PÚBLICO – 10.944 pagantes.

RENDA – R$ 267.057,00.

LOCAL – Estádio do Pacaembu, em São Paulo.