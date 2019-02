Hernanes deve ser titular no São Paulo contra o Talleres

A escalação de Hernanes como titular contra o Talleres ainda não está definida pelo técnico André Jardine. Mas é provável que o Profeta esteja em campo desde o começo, nesta quarta-feira, em Córdoba, na Argentina, na estreia do clube na fase preliminar da Copa Libertadores. O treinador quer contar com a experiência e liderança do atleta em campo.

“Possivelmente o Hernanes deve começar o jogo. Vamos ver como ele vai estar na segunda, se ele vai estar se sentindo bem. Aí a gente encerra essa etapa de cuidados especiais e passa a tratar ele normalmente”, adiantou o treinador.

Contra o São Bento, a previsão era de que Hernanes jogasse apenas o primeiro tempo. O jogador surpreendeu a comissão técnica, pediu para não sair no intervalo e atuou durante 70 minutos. E, na etapa final, marcou o gol da vitória por 1 a 0, no Pacaembu, quinta rodada do Campeonato Paulista.

“A condição física ainda não está 100%. Mas foi um bom teste, um bom treino e atividade. Chegamos com uma condição razoável para poder aguentar, quem sabe, 90 minutos na Libertadores”, disse o meia.