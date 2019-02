Hernanes desfalca o São Paulo e Diego Souza é relacionado para domingo

O técnico interino do São Paulo, Vagner Mancini, terá uma importante baixa para o duelo deste domingo, contra o Red Bull Brasil, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O meia Hernanes, que parecia recuperado de lesão, na sexta-feira, voltou a sentir dores e ficou fora da lista de relacionados.

De acordo com o clube, o jogador tem uma tendinite na perna direita. O problema físico já havia tirado o atleta de ação no treino de quarta. Hernanes, contudo, demonstrara recuperação ao participar das atividades de quinta e sexta-feira. Parecia certa sua escalação para este fim de semana.

O clube, contudo, resolveu poupar o jogador, um dos principais reforços do São Paulo para a temporada. Ele fará uma programação extra neste domingo, com o objetivo de superar completamente a tendinite.

O meia não será a única baixa. Willian Farias não se recuperou de uma contratura na coxa direita e também ficará fora. Já estavam machucados Liziero, Everton, Hudson, Araruna, Brenner e Joao Rojas.

Em compensação, Mancini poderá contar com Diego Souza, que era cotado para ficar fora da lista de relacionados por estar em negociação com o Sport, que tem interesse no retorno do jogador. A saída pode interessar ao São Paulo, que tenta diminuir custos com salários após a queda precoce na Copa Libertadores.

O provável time do São Paulo neste domingo deve ter: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Jucilei e Nenê; Gonzalo Carneiro, Antony e Pablo.

Confira a lista dos jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Jean, Júnior e Volpi;

Laterais: Bruno Peres, Igor Vinícius, Léo e Reinaldo;

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves, Lucas Kal e Rodrigo;

Volantes: Jucilei e Luan;

Meias: Everton Felipe, J. Gomez e Nenê;

Atacantes: Antony, Biro Biro, Diego Souza, Gonzalo, Helinho e Pablo.