Hellmann fecha treino do Inter e deve promover entrada de Klaus na zaga

O técnico Odair Hellmann fechou o treino do Internacional nesta sexta-feira e tentou fazer mistério na escalação da equipe que enfrentará o Corinthians no domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o treinador não deverá fazer grandes mudanças em relação ao time que venceu a Chapecoense por 3 a 0 na segunda-feira pela sexta rodada. A única novidade deve ser a entrada do zagueiro Klaus na vaga de Víctor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O meia D’Alessandro, que ficou fora da última partida por conta de uma lesão no tornozelo seguirá fora porque pegou um jogo de suspensão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva devido a uma confusão com Lucas Paquetá na derrota por 2 a 0 para o Flamengo. A tendência é que Lucca siga entre os titulares.

“É um jogo difícil, contra um time estruturado, com ideia de jogo consolidada, independente do treinador, com a troca entre Carille e Osmar. Não muda a estrutura, tem estrutura e ideia de jogo consolidadas. Espero um jogo difícil, mas dentro de casa somos e estamos muito fortes. Queremos continuar fazendo jus a isso. Nos preparamos muito bem nesta semana para sair com os três pontos”, disse o Hellmann em entrevista coletiva.

O Internacional ocupa a décima colocação na tabela, com oito pontos. Uma nova vitória pode colocar a equipe entre os primeiros colocados na competição. Para o duelo contra o Corinthians a tendência é que o time colorado entre em campo com: Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Klaus e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, William Pottker, Patrick e Lucca; Leandro Damião.