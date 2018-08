Hellmann diz que empate em casa não muda planos do Inter para buscar a liderança

Mesmo tendo deixado de somar dois pontos importantes, o técnico Odair Hellmann considerou justo o empate sem gols do Internacional contra o Palmeiras, no domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele preferiu elogiar a qualidade do adversário e, especialmente, o seu técnico Luiz Felipe Scolari.

“O Palmeiras é um time de qualidade, mas ganhou um padrão de jogo consistente com a volta do Felipão. Marca muito bem e tem jogadores que podem decidir lá na frente”, comentou o técnico colorado. Ao final do jogo, ele trocou abraços e cumprimentos com o adversário, em um sinal de respeito. “É um campeão do mundo, com um legado de incontáveis títulos. Aproveitei a chance para cumprimentá-lo pelo trabalho desenvolvido no Palmeiras”, justificou.

O empate deixou o Internacional com 42 pontos, três atrás do líder São Paulo. Na análise do jogo, Odair Hellmann reconheceu que o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, criando jogadas mais perigosas. Mas viu equilíbrio muito grande na etapa final. “Por conta de tudo isso, considero o empate justo e de bom tamanho porque ainda temos muitos jogos e também vamos ganhar pontos fora como aconteceu diante do Bahia”, afirmou, lembrando da vitória por 1 a 0 em Salvador.

Odair Hellmann rebateu as críticas sobre a falta de gols neste jogo em casa, lembrando que “nos últimos cinco jogos nós vencemos e marcamos gols”. O técnico gaúcho lembrou ainda que a rodada deixou bem clara as dificuldades de se pontuar no returno. “O São Paulo ganhou no sufoco (fez 1 a 0 no Ceará), o Flamengo empatou (2 a 2) com o América-MG, enquanto Grêmio e Atlético Mineiro perderam”, disse.

Na sua perspectiva, os confrontos diretos contra estes concorrentes serão decisivos no futuro. A expectativa é de melhorar a produção do time e buscar os pontos necessários para buscar a liderança. As ausências dos atacantes foram, novamente, sentidas. “Estamos sem o William Pottker e o Leandro Damião e, claro, que isso atrapalha. Mas temos que usar todo o grupo conforme as necessidades”.

O Internacional agora tem a semana toda para se preparar visando o confronto contra o Cruzeiro, no próximo domingo, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O time mineiro fará um jogo decisivo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, em casa, decidindo uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.