Hellmann destaca paciência do Internacional na virada sobre o Corinthians

O técnico Odair Hellmann destacou a paciência do Internacional na vitória de virada sobre o Corinthians por 2 a 1 no domingo, no estádio Beira-Rio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time colorado marcou o segundo gol aos 46 minutos do segundo tempo, com Rossi.

“Enfrentamos uma equipe com ideia de jogo consolidada há muito tempo. É extremamente difícil fazer dois gols no Corinthians. Tivemos competência e paciência para vencer tudo isso. Foi uma grande vitória que nos coloca em um patamar melhor na tabela”, destacou o treinador.

O Inter foi superior na partida. Deu um vacilo logo no início e viu o Corinthians abrir o placar com Matheus Vital. Na sequência tomou conta do jogo, mas só foi conseguir empatar com Leandro Damião.

Além do gol, o centroavante levou o terceiro cartão amarelo e, assim como Yago, desfalcará o Internacional no duelo de quarta-feira, às 19h30, contra o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador, pela oitava rodada do Brasileirão.

Odair também o apoio dos torcedores que foram ao Beira-Rio. “Com todas a dificuldades, colocaram 30 mil aqui. É de bater palma. Esse sacrifício fez toda diferença”, elogiou. Com o triunfo sobre o Corinthians, o Internacional subiu para a oitava colocação na tabela, com 11 pontos.