Helicóptero do dono do Leicester City cai após a partida contra o West Ham

A partida entre Leicester City e West Ham realizada neste sábado, pelo Campeonato Inglês, terminou em tragédia. O helicóptero do dono do clube mandante, Vichai Srivaddhanaprabha, caiu em um estacionamento do lado de fora do estádio e acabou explodindo. Ainda não há informações sobre vítimas fatais.

A aeronave decolou do meio do gramado após o empate em 1 a 1 entre as equipes. De acordo com testemunhas, o helicóptero caiu quase que imediatamente após deixar a arena. O então proprietário tinha o costume de deixar o local desta maneira.

O ônibus com os jogadores do West Ham já havia deixado o local da partida quando o acidente ocorreu. No entanto, alguns jogadores do Leicester ainda estavam no local. Segundo o jornal britânico The Guardian, o goleiro Kasper Schmeichel foi visto próximo ao local, chorando.

Pelas redes sociais, o clube disse estar atuando junto às autoridades locais. “Estamos dando apoio à polícia de Leicestershire e aos serviços de emergência no caso deste grande acidente no King Power Stadium. O clube vai publicar comunicado mais tarde para fornecer mais informações sobre o caso”, informou a diretoria do clube inglês.