Hazard ‘prevê’ que a Bélgica vai eliminar o Brasil e ganhar a Copa do Mundo

A Bélgica vai ganhar a Copa do Mundo na Rússia. Isso se uma simulação de resultados feita por Eden Hazard se concretizar. No caminho projetado pelo jogador belga, a seleção dele eliminará a Polônia nas oitavas de final, o Brasil nas quartas de final, a França na semifinal e baterá a Inglaterra na decisão.

“Essa é a minha previsão para a Copa do Mundo de 2018! Muitos colegas meus do Chelsea estão nela”, escreveu Hazard em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, rede social em que o jogador compartilhou a imagem da chave do Mundial.

Além da campanha da Bélgica, Hazard previu que a Argentina passará pela Espanha nas quartas de final, mas perderá para a Inglaterra na fase seguinte. A seleção inglesa também eliminará Colômbia, nas oitavas, e Alemanha, nas quartas. O Uruguai ganhará de Portugal, mas cairá para a França, enquanto o Brasil tirará o México antes da derrota para os belgas.

A seleção de Hazard vai estrear no Mundial contra o Panamá, ao meio-dia (de Brasília) da próxima segunda-feira, em Sochi. Inglaterra e Tunísia também serão adversários da Bélgica no Grupo G do torneio.