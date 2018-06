Harry Kane garante que a Inglaterra vai jogar um futebol ofensivo na Copa

O atacante Harry Kane promete que a seleção da Inglaterra vai mostrar agressividade quando tiver a posse de bola para vencer jogos na Copa do Mundo na Rússia. Escolhido pelo técnico Gareth Southgate para ser o capitão inglês no torneio, o jogador do Tottenham espera que a equipe seja ofensiva desde o começo do torneio.

“A intenção é sermos agressivos e corajosos quando tivermos a posse. Queremos ir para cima. Vão haver momentos difíceis, altos e baixos. De vez em quando, em campeonatos grandes, pode ser bom não perder e ser passivo, mas, para nós, a questão é sobre jogar no ataque”, disse Kane, nesta terça-feira à membros da imprensa britânica.

“Queremos vencer o primeiro jogo, depois pensar no segundo e seguir com essa atitude durante a Copa”, prometeu o atacante, que disputou apenas uma competição pela Inglaterra e não marcou nenhum gol.

Em 2016, Kane participou da campanha da seleção inglesa que foi eliminada pela Islândia, nas oitavas de final da Eurocopa. “Pessoalmente, é uma história que eu quero mudar. Se tudo der certo, farei isso agora”, afirmou.

A Inglaterra vai estrear no Mundial contra a Tunísia, às 15 horas (de Brasília) na próxima segunda-feira, em Volgogrado. Bélgica e Panamá completam o Grupo G.