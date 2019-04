Há dois meses sem marcar, Borja vira terceira opção do ataque do Palmeiras

O atacante colombiano Miguel Borja, do Palmeiras, virou a terceira opção entre os centroavantes do elenco. O jogador não foi relacionado para a partida do último domingo – a vitória por 4 a 0 sobre o Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro – e não foi utilizado pelo técnico Luiz Felipe Scolari nas últimos sete compromissos da equipe.

As duas últimas participações de Borja pelo Palmeiras duraram somente 45 minutos. A mais recente delas, em 23 de março, o colombiano deixou o campo no intervalo no confronto de ida das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino. Na participação anterior, em 16 de março, o atacante também só atuou no primeiro tempo contra o São Paulo e teve a atuação criticada pelo treinador.

A última vez em que o jogador marcou um gol pela equipe foi há dois meses. No final de fevereiro, o Palmeiras bateu o Ituano por 3 a 2, pelo Paulistão, e Borja anotou uma vez. Depois disso, ele foi titular em outras quatro partidas e teve participação de destaque no jogo contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela Copa Libertadores, quando deu uma assistência para o gol de Marcos Rocha.

No último domingo, o Palmeiras levou ao jogo contra o Fortaleza, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, Deyverson como titular e Arthur Cabral como opção para o banco de reservas. Em entrevista antes do jogo ao canal TNT, Felipão explicou que pela limitação na quantidade de suplentes e por já contar com dois centroavantes no grupo, optou por deixar Borja fora da lista de relacionados.

Enquanto a equipe jogava contra o Fortaleza, o atacante publicou foto nas redes sociais em que aparecia em uma academia. Borja chegou ao clube em fevereiro de 2017, após negociação de R$ 33 milhões, e curiosamente está a uma partida de atingir a marca de 100 jogos pelo clube. Nas 99 participações, o atacante marcou 33 gols e foi o artilheiro ano passado do Paulistão e da Libertadores.