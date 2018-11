Há 12 jogos invicto em casa, Atlético-PR joga com força total contra Corinthians

Com alguns jogadores machucados e outros suspensos, o técnico Tiago Nunes já avisou que deve escalar o que tem de melhor à disposição diante do Corinthians, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada. Vários jogadores poupados em Salvador (BA), onde o time venceu o Vitória por 2 a 1, devem ter seus retornos confirmados para manter a invencibilidade de 12 jogos sem derrotas em casa.

Na defesa estão de volta o zagueiro Thiago Heleno e o lateral-esquerdo Renan Lodi; no meio-campo os volantes Lucho González e Wellington retornam e na frente a novidade será Nikão. A opção por poupar jogadores acabou pela suspensão do volante Bruno Guimarães e por não poder escalar o também volante Camacho, que tem vínculo com o Corinthians. Além disso, os meias Bruno Nazário e Guilherme, bem como o zagueiro Paulo André continuam vetados pelos médicos.

O revezamento no time visava manter o grupo em boas condições físicas para brigar com o Fluminense nas semifinais da Copa Sul-Americana, em duelo marcado para dia 28, no Rio de Janeiro. Em casa, o Atlético-PR venceu por 2 a 0.

O objetivo, agora, é manter a força do time na Arena da Baixada, onde não perde há 12 jogos pelo Brasileiro. O último tropeço aconteceu diante do São Paulo na 11.ª rodada, por 1 a 0. São 11 vitórias e um empate, com 78,43% de aproveitamento como mandante. Na penúltima rodada, domingo, o Atlético-PR recebe o Ceará e depois fecha a temporada fora contra o Flamengo.

Tiago Nunes encontrou uma forma de manter o foco de seus jogadores. Para ele, é mais fácil chegar à Copa Libertadores de 2019 pelo Campeonato Brasileiro do que pela Sul-Americana, que só dá vaga ao campeão. “Nosso caminho mais curto para buscar a Libertadores é o Brasileiro. A gente tem uma concorrência direta com algumas equipes, mas temos dois jogos em casa. Então a gente está muito focado em chegar na Libertadores através do campeonato nacional”, garantiu Tiago Nunes.

Na sétima colocação, com 50 pontos, o Atlético-PR está a três do Atlético-MG, que estaria indo para a pré-Libertadores se o campeonato já tivesse terminado.