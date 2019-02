Gustavo marca no fim e salva Corinthians de derrota

O início de ano do Corinthians se resume até agora na temporada excelente de Gustavo. Nesta quinta-feira, novamente o atacante foi decisivo e salvou o time da derrota em casa para o Racing, da Argentina, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. A equipe alvinegra saiu atrás, com gol sofrido ainda no primeiro tempo, mas o centroavante marcou o sexto gol dele na temporada aos 42 minutos do segundo tempo para fechar o placar em 1 a 1.

Com o resultado, o Corinthians depende somente de uma vitória simples no dia 27, na Argentina, para avançar, mas será eliminado em caso de empate sem gols, tendo em vista o maior peso das bolas na rede fora de casa. Até lá, o time terá tempo de evoluir. O irregular time da casa mostrou contra o Racing um resumo dos defeitos do início de ano. A defesa é desatenta, o meio tem falhas de posicionamento e não cria e o ataque é dependente de Gustavo. Com todos esses defeitos, enfrentar o líder do Campeonato Argentino se mostrou um desafio muito grande. Foto: Ale Cabral / AGIF / Estadão Conteúdo

O jogo não foi de estudo ou cautela, pelo contrário. As duas equipes propuseram o ataque como se não tivesse uma partida de volta marcada para o dia 27, na Argentina. Logo no primeiro minuto o Corinthians já chutou a gol com Gustavo e pouco depois levou um susto com erro de Cássio depois de uma bola recuada.

Com posturas ousadas, obviamente os times deixaram espaços. Vagner Love perdeu uma chance sozinho com o goleiro aos 15 minutos. O erro custou caro. Aos 22, o ex-vascaíno Andrés Ríos passou por Manoel e bateu cruzado no canto para fazer 1 a 0. A desvantagem fez o Corinthians acelerar o ritmo e ter boas chances para igualar. Vagner Love e Gustavo quase conseguiram marcar.

O Corinthians acelerou o jogo, mas também demonstrou nervosismo. O time levou dois cartões amarelos ainda no primeiro tempo e mudou a proposta de jogo na etapa final. As substituições do técnico Fábio Carille foram Clayson, Diaz e Pedrinho para tentar apostar na velocidade pelas pontas em vez das tabelas e de um estilo mais paciente.

O Racing se mostrou um time muito maduro e acostumado à pressão. Os argentinos tinham o controle do jogo, ao conseguir levar perigo nos contra-ataques e não se expor na defesa. O Corinthians vivia de bolas paradas em busca das cabeçadas de Gustavo, pois no restante dos momentos era desorganizado e não sabia o que fazer para avançar.

De tanto levantar bolas na área, o gol finalmente chegou. Aos 42 da etapa final, já quase no desespero, Sornoza cruzou e Gustavo empatou. O placar de 1 a 1 deixou a torcida corintiana animada por uma virada, mas já era tarde demais. Ter evitado a derrota ficou de bom tamanho.

O Corinthians volta a campo agora no clássico diante do São Paulo, domingo, às 19 horas, em sua arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 RACING

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Carlos Augusto; Ralf; Jadson (Pedrinho), Ramiro (Clayson), Sornoza e Vagner Love (Diaz); Gustavo. Técnico: Fábio Carille.

RACING – Arias; Saravia, Sigali, Nery Domínguez e Pillud; Solari, Diaz, Cardozo e Ojeda; Andrés Ríos (Fernández) e Cvitanich (Cristaldo). Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Ríos, aos 22 minutos do primeiro tempo. Gustavo, aos 42 do segundo.

ÁRBITRO – Víctor Carrillo (Peru).

CARTÕES AMARELOS – Vagner Love, Ramiro, Saravia, Neri Cardozo, Solari e Sigali.

PÚBLICO – 23.941 pagantes.

RENDA – R$ 935.243,00.

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo.