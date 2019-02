Gustavo Henrique lamenta empate, mas comemora ponto do Santos no Allianz

O zagueiro Gustavo Henrique não escondeu a decepção com o empate sem gols com o Palmeiras, na noite deste sábado, no Allianz Parque, em São Paulo. Para o defensor, a equipe santista jogou melhor no primeiro tempo e teve chances de buscar a vitória, apesar de enfrentar a melhor defesa do Paulistão.

“Creio que o primeiro tempo foi muito nivelado. Tivemos mais posse de bola. No segundo tempo, eles adiantaram a marcação, ficamos mais lá trás e ficou um pouco mais difícil jogar assim”, avaliou o zagueiro ao admitir as dificuldades do Santos na etapa final, em entrevista ao canal Premiere, na saída do campo.

Apesar da atuação abaixo do esperado do Santos no segundo tempo, Gustavo Henrique lamentou o resultado. E garantiu que o time entrou em campo para buscar a vitória, mesmo jogando fora de casa contra um dos rivais mais badalados da competição.

“Sabemos da força do Palmeiras, do seu elenco, mas viemos para ganhar. Infelizmente, não conseguimos essa vitória, mas pelo menos levamos um ponto”, comentou o zagueiro santista.

Estreante do dia, o meio-campista Jean Lucas também lamentou que o Santos não tenha aproveitado a superioridade em campo no primeiro tempo. “Ficamos com muita posse, quase não encostaram na bola”, declarou o reforço santista, na saída para o intervalo do jogo.

O resultado manteve o Santos na liderança do Grupo A, com 19 pontos. A equipe segue com o melhor aproveitamento do Paulistão até agora, com seis vitórias em oito jogos.