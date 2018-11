Gustavo Henrique lamenta 4ª derrota seguida do Santos: ‘É difícil falar’

O zagueiro Gustavo Henrique lamentou a derrota do Santos sofrida neste domingo, por 2 a 1 para o América-MG, fora de casa. O revés foi o quarto seguido sofrido pela equipe no Brasileirão, sequência que deixou o time em décimo lugar, a sete pontos do Atlético Mineiro, concorrente direto por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

“É difícil falar. Infelizmente, a gente conseguiu chegar perto, mas é difícil até falar nesse momento. Batalhamos tanto para tentar a vaga na Libertadores, mas está ficando cada vez mais difícil. Mas sabemos que temos de dar o máximo nesses últimos três jogos e ver o que acontece no final”, disse Gustavo Henrique na saída de campo, em entrevista ao canal SporTV.

Além da distância para o Atlético-MG, o Santos agora está a quatro pontos do Atlético-PR, outro concorrente a um lugar no G6, e foi ultrapassado pelo Botafogo. A três jogos do fim do Brasileirão, o time treinado pelo técnico Cuca tem 46 pontos e não pontua desde que venceu o Fluminense por 3 a 0, pela 31ª rodada.

O Santos pode recuperar a nona posição nesta quarta-feira, quando vai enfrentar o Botafogo, em casa, a partir das 21 horas. Em seguida, às 20 horas de sábado, o time paulista vai ser mandante de novo, contra o Atlético-MG, mas a equipe mineira pode ficar fora de alcance se vencer o Internacional nesta quarta-feira, fora de casa, a partir das 19h30.