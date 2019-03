Gustavo Henrique e Sasha reclamam de dores na coxa

Foto: Ivan Storti - Santos FC

Classificado às semifinais do Campeonato Paulista, o Santos tem preocupações para o compromisso contra um adversário ainda a ser definido, no próximo fim de semana. O zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Eduardo Sasha precisaram ser substituídos durante o empate por 0 a 0 com o Red Bull Brasil, terça-feira, no Moisés Lucarelli, e não têm presença garantida no compromisso.

O problema com ambos foi semelhante – um incômodo na coxa esquerda. E a condição deles só ficará mais clara com a realização de exames. “Os jogadores se queixaram de dores musculares na coxa esquerda, foram medicados e serão reavaliados quarta-feira à tarde no CT”, explicou o Santos através da sua assessoria de imprensa.

Gustavo Henrique é, ao lado de Jean Mota e Carlos Sánchez, o jogador que mais vezes atuou pelo Santos em 2019 – 17 partidas. Ele foi substituído aos 37 minutos do primeiro tempo da igualdade que classificou o time às semifinais do Paulistão, com Luiz Felipe entrando no seu lugar para compor a dupla de zaga com o colombiano Felipe Aguilar. A troca deve se repetir caso ele não tenha condições de atuar no fim de semana.

Já Eduardo Sasha, que pouco vinha sendo aproveitado no Santos, foi titular nos últimos três duelos do time, sendo elogiado pelo técnico Jorge Sampaoli pelo desempenho na função de 9, uma das principais carências do elenco. Sacado aos 14 minutos do segundo tempo, viu Kaio Jorge, de apenas 17 anos, entrar no seu lugar.

O jovem, porém, não ficará com a sua vaga no fim de semana, ainda mais que o Santos estará reforçado, pois o paraguaio Derlis González, o venezuelano Soteldo e o peruano Cueva estão novamente à disposição de Sampaoli após defenderem suas respectivas seleções nacionais em convocações que os deixaram de fora dos dois duelos das quartas de final do Paulistão com o Red Bull Brasil.