Gustavo corre no gramado, mas continua como dúvida no Corinthians

O centroavante Gustavo ainda é dúvida no Corinthians para o jogo com o Oeste, domingo, em Itaquera, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O jogador correu em volta do gramado nesta sexta-feira, mas ficou de fora da atividade com bola.

O trabalho no gramado contou com os jogadores que não começaram a partida de quarta-feira contra o Ceará pela Copa do Brasil. A novidade foi a presença do atacante Pedrinho, poupado do último jogo por causa de dores no ombro esquerdo.

A definição do time titular para o duelo com o Oeste será definido no treino de sábado, que será fechado para os jornalistas. A tendência é que o técnico Fábio Carille mantenha praticamente os atletas que atuaram na Copa do Brasil.

A única dúvida está no ataque. Destaque contra o Ceará, Vagner Love deve ganhar uma vaga em definitivo. A questão que Carille ainda terá de resolver é quem vai sair: Clayson, Boselli e Pedrinho são os candidatos.

QUASE LÁ – O Corinthians ficou nesta sexta-feira ainda mais próximo de uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Isso porque o Ituano derrotou o Bragantino por 3 a 0 e deixou a equipe de Carille com um pé na próxima fase.

O Corinthians lidera o Grupo C com 15 pontos. A Ferroviária tem 14 e o Bragantino se manteve com 10, eliminado, em terceiro. O Mirassol, na lanterna com 9, ainda pode matematicamente alcançar a liderança. Mas para isso terá de vencer seus dois últimos jogos, torcer para o Corinthians perder nas duas rodadas e tirar um saldo de nove gols de diferença.