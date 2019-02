Gustagol e Boselli festejam ‘1º gol da dupla’ em vitória do Corinthians

O argentino Mauro Boselli marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, neste domingo, e deixou o gramado do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, festejando a parceria com o amigo Gustavo, com quem concorre a uma vaga no time titular da equipe alvinegra.

“Estou contente, mas primeiro porque a equipe ganhou. Conseguimos os três pontos com a ajuda do meu amigo aqui (abraça Gustavo). Quando entra Gustavo, os defensores têm de marcar dois jogadores. Levamos mais alegrias ao Corinthians”, disse o argentino, em entrevista ao canal Premiere.

Ao lado do argentino, Gustavo também festejou o resultado e lembrou que desta vez, não fez a diferença marcando gols, mas sim dando passe. “Fico muito feliz de mais uma vez poder ajudar o Corinthians. Hoje (domingo) não foi com gol, mas com assistência. Fizemos um grande jogo. Não penso só no individual, só no Gustavo. O Corinthians é o mais importante e espero que seja o primeiro de muitos do Boselli”, destacou o atacante.

Com o resultado, o Corinthians é o líder do Grupo C, com 13 pontos. A equipe comandada por Fábio Carille agora deixa de lado o Estadual e foca na partida contra o Racing, quarta-feira, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, disputado na Arena Corinthians, a partida acabou empatada em 1 a 1.