Guingamp e Caen empatam sem gols no jogo dos desesperados do Francês

Guingamp e Caen empataram sem gols neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Francês. O resultado não foi bom para os dois times, que brigam para fugir da zona de rebaixamento, a três rodadas do fim da competição.

O lanterna Guingamp chegou aos 25 pontos, enquanto o Caen, 18º colocado, atingiu 30 pontos. O Dijon, em 19º lugar, tem 28 e joga neste domingo, fora de casa, diante do Nantes. Amiens e Monaco, ambos com 33 pontos, também estão ameaçados e estarão em ação.

Em Bourdeaux, o time da casa perdeu para o Angers, por 1 a 0, gol marcado por Stephane Bahoken, aos 40 minutos de jogo. A equipe visitante ocupa a 11ª colocação, com 45 pontos, enquanto o Bourdeaux continua com 38 pontos, na 14ª posição.

Outra vitória no campo do adversário foi registrada em Reims, onde o Nimes marcou 3 a 0. Os gols foram de Jordan Ferri, aos 26, e Renaud Ripart, aos 43, ambos na primeira etapa. Denis Bouanga, no primeiro minuto do segundo tempo, completou o placar.

As duas equipes somam 49 pontos, mas o Nimes fica com a oitava colocação e o Reims em nono lugar por causa do saldo de gols. A liderança é do Paris Saint-Germain, campeão antecipado, com 85 pontos. O Lille vem em segundo lugar, com 68, seis à frente do Lyon.