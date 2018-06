Guerrero homenageia Farfán em celebração e vê início de nova era na seleção

A celebração dos jogadores peruanos após a vitória por 2 a 0 sobre a Austrália, nesta terça-feira, em Sochi, pela rodada final do Grupo C da Copa do Mundo, demonstrou que esse triunfo não foi comum, ainda que tenha efeito prático nulo, pois a equipe já estava eliminada do torneio na Rússia. Afinal, vários jogadores exibiram emoção ainda no gramado do Fisht Stadium, em Sochi, como o meia Cueva e o centroavante Guerrero.

Guerrero precisou enfrentar uma batalha judicial para estar em campo na Copa do Mundo, pois havia sido suspenso por doping, revelado em exame realizado ainda durante as Eliminatórias Sul-Americanas, tendo conseguido uma vitória parcial nos tribunais ao obter efeito suspensivo da sua punição.

Na Rússia, após passar em branco nas derrotas para Dinamarca e França, resultados que eliminaram o Peru da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência, Guerrero brilhou no confronto com a Austrália. Ele deu o passe para o primeiro gol do jogo, de Carrillo, e ainda marcou o seu, definindo o triunfo por 2 a 0.

Após o jogo, vestiu uma camisa de Jefferson Farfán, atacante peruano que sofreu traumatismo cranioencefálico durante treinamento e não pôde participar da partida de despedida do Peru da Copa. O gesto também pode ser visto como uma retribuição, pois Farfán fez o mesmo quando a seleção de classificou ao Mundial, exibindo uma camisa com o nome de Guerrero, que estava afastado por doping.

“Dedico a vitória para nossas famílias e para Jefferson, meu irmão. Dedicamos a você, que se recupere logo”, declarou o centroavante, que agora soma 36 gols marcados pela seleção peruana e admitiu que não esperava a eliminação já na fase de grupos.

Guerrero também apontou a participação na Copa como o início de uma nova era para a seleção do Peru. “Quero agradecer ao povo peruano por todo apoio e carinho, eles mereciam mais do que isto. Mas isso não acabou. Estamos eliminados, mas foi um começo para a seleção. Estou certo que temos muito a dar”, afirmou.

Além disso, Guerrero consolou Cueva, que chorou no campo do Fisht Stadium. O jogador do São Paulo até deu o passe para o gol do centroavante, mas acaba a Copa do Mundo marcado pelo pênalti desperdiçado na estreia peruana, a derrota por 1 a 0 para a Dinamarca, sendo que naquele momento o placar estava empatado em 0 a 0. O gol poderia ter mudado o destino do país na Rússia.