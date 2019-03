Guardiola elogia ‘incrível segundo tempo’ do City na goleada sobre o Schalke

O técnico Josep Guardiola destacou “o incrível segundo tempo” do Manchester City na goleada por 7 a 0 sobre o Schalke 04, nesta terça-feira, na Inglaterra, que garantiu a classificação da equipe para as quartas de final da Liga dos Campeões. Quatro gols foram marcados nos últimos 45 minutos.

“Nós fomos sólidos na marcação e eles não criaram nenhuma oportunidade”, disse Guardiola logo no começo da entrevista coletiva. “Tivemos que fazer o nosso trabalho e fizemos isso, fomos sérios. Destaque para o incrível segundo tempo. Estou muito feliz de estar nas quartas de final.”

Questionado sobre as possibilidades do City ganhar o título europeu, Guardiola respondeu: “Somos uma equipe adolescente e com isso não quero dizer que não vamos lutar, mas os adolescentes têm paixão e não têm medo”.

Guardiola destacou o trabalho do alemão Leroy Sané, que marcou um gol, teve outro anulado e ainda deu três assistências. “Eu gosto quando Sané é agressivo. Depois do primeiro gol, ele foi mais agressivo e todos nós sabemos sua incrível qualidade.”

Sané também fez sua análise da partida. “Nos mantivemos sérios e compactos do início ao fim. Sabíamos o que fazer para encontrar espaços, principalmente depois do primeiro gol.”

Sobre o futuro do City na competição europeia, Sané disse: “Todo mundo sabe que somos uma equipe forte e muito agressiva no ataque, mas também sabemos que será mais difícil a cada rodada”, disse o habilidoso canhoto. “É uma competição muito difícil e você pode jogar contra adversários muito complicados, mas é emocionante para nós ver como poderão ser os jogos.”