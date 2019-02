Guarany de Sobral doa R$ 65 mil para familiares de mortos em incêndio no Fla

O Guarany de Sobral-CE destina nesta segunda-feira R$ 65 mil para as dez famílias dos jogadores da base do Flamengo, mortos no incêndio no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, na madrugada de sexta-feira. O valor doado é equivalente à renda líquida do Guarany no jogo contra o Fortaleza, que aconteceu no domingo, pelo Campeonato Cearense, no estádio do Junco, em Sobral.

A renda do confronto somou R$ 117.750,00. Tiradas as despesas com arbitragem e aluguel do estádio, toda o montante restante (R$ 65 mil) será repassado às famílias dos atletas flamenguistas.

O presidente do Guarany, Oscar Rodrigues, em comum acordo com a diretoria, resolveu enviar o dinheiro para ajudar as famílias dos jogadores mortos. “É uma maneira de ajudarmos nas despesas que estas famílias terão com sepultamento, translado e uma verba para elas continuarem tocando a vida, pois os meninos ajudavam já no orçamento das famílias deles. Além disso aqui em Sobral o Guarany é muito identificado com o Flamengo. As camisas são praticamente iguais. Somos da Nação Rubro-Negra”, destaca o dirigente, que é empresário e hoje o maior patrocinador do Guarany através do Centro Universitário Inta.

Caberá ao deputado federal e diretor do Guarany, Moses Rodrigues (MDB), providenciar que o dinheiro chegue em quotas iguais (R$ 6,5 mil) para as dez famílias a partir desta segunda-feira.

Em Sobral, depois do Guarany, a maior torcida não é de Ceará e Fortaleza, mas do Flamengo. Na derrota para o Fortaleza por 1 a 0, a primeira no Estadual, foi prestado um minuto de silêncio pela morte dos dez jogadores da base flamenguista.

O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmelio, decretou três dias de luto e um minuto de silêncio em todos os jogos promovidos pela entidade no último final de semana, em lembrança aos jogadores rubro-negros.