Guarani não marca em casa e invicto São Bento chega ao oitavo empate na Série B

A Copa do Mundo já começou, mas o Campeonato Brasileiro da Série B segue sendo disputado sem interrupção. No dia da abertura do Mundial na Rússia, com vitória dos donos da casa por 5 a 0 sobre a Arábia Saudita, Guarani e São Bento se enfrentaram estádio no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 11.ª rodada da segunda divisão nacional, e ficaram no empate por 0 a 0.

Com o resultado, o time da casa chega aos 15 pontos, ocupando a sétima colocação, três pontos abaixo do Avaí, primeiro time dentro do G4. O São Bento, com 17, é o sexto colocado e, mesmo distante da liderança, é a única equipe ainda invicta na competição. Em 11 jogos, o time de Sorocaba (SP) venceu três e empatou oito – sendo cinco fora de casa.

O jogo começou movimentado, com os dois ataques exigindo intervenções importantes dos goleiros. Primeiro, Everaldo aproveitou falha na saída de bola do Guarani e bateu para o gol, mas o goleiro Bruno Brígido defendeu no chão. Na resposta do time da casa, Denner arriscou de longe e Rodrigo Viana foi buscar no canto direito e espalmou para escanteio.

Apesar da presença ofensiva das duas equipes, ninguém conseguiu movimentar o placar até o intervalo. As melhores oportunidades foram criadas pelo São Bento, especialmente aproveitando a velocidade de Cassinho e Everaldo na puxada de contra-ataques.

Na segunda etapa, o Guarani voltou melhor e passou a pressionar em busca do gol. O time da casa até chegou a balançar as redes aos 24 minutos, em cobrança de escanteio, que Edson Silva completou de cabeça para o fundo do gol. Mas o árbitro baiano Jailson Macedo Freitas anulou a jogada alegando que a bola saiu pela linha de fundo antes de chegar à área. Ele atendeu a marcação do auxiliar Alessandro Álvaro Rocha de Matos.

A equipe de Campinas seguiu mais presente no campo de ataque até o final, mas errava muito no último passe, desperdiçando boas chances de servir os atacantes Caíque e Bruno Mendes. Sem jogadas mais agudas, a partida terminou mesmo em empate, arrancando vaias da torcida que viu o seu time empatar pela segunda vez em casa. Na rodada passada tinha ficado no 1 a 1 com o Vila Nova.

O Guarani volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 12.ª rodada. No dia 23, sábado, o São Bento recebe o Londrina no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 x 0 SÃO BENTO

GUARANI – Bruno Brígido; Kevin, Philipe Maia, Edson Silva e Pará; Baraka, Denner e Rafael Longuine (Guilherme); Erik (Gabriel Poveda), Caíque (Matheus Oliveira) e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

SÃO BENTO – Rodrigo Viana; Éverton Silva, Luizão, Douglas Assis e Paulinho; Fábio Bahia, Dudu Vieira, Maicon Souza (Lucas Crispim), Cassinho (Celsinho) e Everaldo (Marcelinho); Ronaldo. Técnico: Paulo Roberto Santos.

CARTÕES AMARELOS – Edson Silva (Guarani); Douglas Assis e Celsinho (São Bento).

ÁRBITRO – Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA – R$ 27.209,00.

PÚBLICO – 2.237 pagantes.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).