Guangzhou Evergrande anuncia a contratação de Anderson Talisca por empréstimo

Convocado por Tite para a seleção brasileira em algumas oportunidades, o meia Anderson Talisca foi anunciado nesta sexta-feira pelo Guangzhou Evergrande, da China, como novo reforço do clube. O brasileiro, que pertence ao Benfica mas estava emprestado ao Besitkas, chega ao clube chinês por empréstimo de seis meses.

O heptacampeão chinês não informou, contudo, se há uma cláusula de compra do jogador. A contratação por empréstimo faz o Guangzhou fugir de ser taxado em 100% pela Associação Chinesa de Futebol (CFA, na sigla em inglês), mas não impede que isso aconteça caso Talisca seja comprado em definitivo ao final do contrato.

Talisca estava cotado para se transferir a grandes clubes do futebol europeu, como o Manchester United, que demonstrou interesse no jogador mas acabou contratando Fred, que jogará a Copa do Mundo pelo Brasil. Antes de passar por Benfica e Besitkas, o meia de 24 anos jogou pelo Bahia, clube que o revelou para o futebol.

Talisca foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos contra Rússia e Alemanha, em março deste ano, mas não teve a oportunidade de atuar em nenhuma das partidas e acabou ficando fora da lista final da seleção brasileira para o Mundial.

Com a chegada do brasileiro, um dos quatro estrangeiros (Alan, Ricardo Goulart, Kim Young-gwon e Nemanja Gudeljtem) terá que deixar o time treinado pelo italiano Fabio Cannavaro para que Talisca seja inscrito na competição nacional.