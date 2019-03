Grupo do São Paulo ressalta importância da vitória e fala em recomeço no ano

O futebol apresentado está longe do ideal e dá margem para uma evolução considerável, mas a vitória finalmente aconteceu. E em um cenário de recuperação, no final das contas, é o que importa. Depois de três rodadas, o São Paulo voltou a vencer no Campeonato Paulista, neste domingo, ao fazer 2 a 0 no Bragantino, fora de casa, com gols de Pablo e Arboleda, ambos no segundo tempo.

Beneficiado pelas derrotas de Oeste (para o Santos) e Ituano (para o Palmeiras) na rodada, o time do Morumbi subiu para 13 pontos e assumiu a liderança do Grupo D. “Sabíamos da necessidade dessa vitória. O time fez uma força grande para que ela acontecesse. Precisávamos dar um algo a mais para dar resposta ao torcedor. É um novo trabalho com o Mancini e o Cuca. Estamos vivos na briga”, avisou o zagueiro Anderson Martins.

Autor do segundo gol, Arboleada espera que a vitória diminua a pressão sobre os jogadores e que seja encarada como um recomeço, após um início de temporada turbulento, com a eliminação precoce na Copa Libertadores.

“Feliz demais com o trabalho. Precisávamos e trabalhávamos para isso. Graças a Deus conseguimos essa vitória. Era uma sequência sem vencer. É um novo começo. Esperamos conseguir a classificação no Paulistão para ter tranquilidade”, analisou o zagueiro equatoriano.

Em um trabalho de integração com Cuca, o técnico interino Vagner Mancini tenta construir uma ponte para facilitar a chegada do novo treinador no próximo mês. Novamente deu chance para que jovens jogadores revelados nas categorias de base começassem a partida, colocando Nenê e Diego Souza apenas no segundo tempo.

“A vitória era fundamental, melhora a autoestima do atleta, traz confiança. Se faltou um pouco de futebol, que eu acho que faltou, sobrou superação, vontade, por isso, dentro dessa oscilação, melhorando no segundo tempo e chegando à vitória. Vínhamos de uma sequência de maus resultados, de uma diferença do que podemos fazer no campeonato. Diante desse contexto vi melhoras, mas temos muito a evoluir”, analisou Mancini.