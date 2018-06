Griezmann diz que evoluirá durante a Copa: ‘Na Eurocopa de 2016 foi assim’

O atacante Antoine Griezmann está despreocupado com a produção individual dele até o momento nesta Copa do Mundo. De acordo com o jogador da França, que marcou um gol de pênalti na estreia contra a Austrália, vitória por 2 a 1, no dia 16, em Kazan, é normal para ele começar uma competição com atuações discretas e subir o nível de desempenho com o passar das partidas.

“Eu vou ficando melhor e melhor. Foi assim na Eurocopa de 2016. Só comecei a jogar realmente bem depois das oitavas de final”, disse o atacante do Atlético de Madrid em entrevista concedida neste domingo ao programa de TV Telefoot, da emissora francesa TF1.

Há dois anos, no torneio continental, Griezmann passou em branco nas duas partidas da fase de grupos em que foi titular, contra Romênia e Suíça, e marcou uma vez contra Albânia, depois de sair do banco de reservas. Já no mata-mata, o atacante fez dois gols nas oitavas de final, contra a Irlanda do Norte, um nas quartas, contra a Islândia, e dois na semifinal, contra a Alemanha.

Depois de triunfos na estreia e na segunda partida jogada pelo Grupo C, por 1 a 0 sobre o Peru, na quinta-feira, em Ecaterimburgo, a França já está classificada e vai disputar o primeiro lugar da chave contra a Dinamarca. O duelo vai acontecer às 11 horas (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Luzhniki, em Moscou.

“A Dinamarca é um grande time, com bons jogadores. Mas a França também tem qualidade e tenho certeza que eles estão nos assistindo e estudando. Queremos esse primeiro lugar e eles também. Vai ser uma ótima partida”, comentou o meio-campista Paul Pogba em coletiva de imprensa concedida neste domingo, em Istra.