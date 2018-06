Grêmio vence o América-MG em casa e se reabilita no Campeonato Brasileiro

Mesmo sem mostrar um grande futebol, o Grêmio venceu o América-MG por 1 a 0, neste domingo à tarde, na sua Arena, em Porto Alegre, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de se reabilitar da derrota sofrida para o Palmeiras, por 2 a 0, diante de sua torcida, o time gaúcho deu um salto importante na tabela, aparecendo em quarto lugar com 19 pontos.

A situação do time americano é instável. Sofreu sua segunda derrota seguida, uma vez que tinha perdido o clássico para o Atlético-MG, por 3 a 1. Além disso, continua com dificuldades quando atua fora do Independência. Em cinco jogos, foram quatro derrotas e apenas um empate – diante do Ceará. Aparece em 13.º lugar, com 13 pontos.

Armado por Renato Gaúcho no esquema tático 4-3-3, o Grêmio apostava na experiência do volante Cícero e também na velocidade de seus atacantes. O América-MG, como era previsto, foi reforçado no meio-campo por Enderson Moreira, deixando somente o atacante Aylon na frente. O que se viu foi muita dificuldade na transição e a chegada sem força ao ataque.

Em pouco tempo, o tempo o Grêmio já tinha volume suficiente para criar chances de gol. Quase abriu o placar aos 14 minutos. Após escanteio, o goleiro Jori saiu errado e a bola sobrou na pequena área para Everton. Ele bateu de esquerda, mas a bola subiu e explodiu no travessão. Um lance incrível.

Somente aos 27 minutos é que o visitante conseguiu chegar com perigo ao ataque, justamente num lance de três atacantes contra três defensores. A bola sobrou do lado esquerdo para Gerson Magrão, que arriscou o chute. Mas ela tocou na rede pelo lado de fora.

O esperado gol gremista saiu aos 31 minutos num longo lançamento de Cícero, ainda no campo defensivo, para Everton. O atacante entrou em diagonal pelo lado esquerdo, ganhou do goleiro Jori com um toque de peito e bateu de leve para as redes se antecipando à marcação. Os zagueiros Messias e Matheus Ferraz, literalmente, se chocaram e caíram na pequena área.

Na volta do intervalo, uma curiosidade no lado americano. O lateral Aderlan voltou com a camisa de número 2, mas ele tinha iniciado o jogo com a camisa 13. Depois de 12 minutos, o erro foi corrigido com a troca de camisas. O América-MG também ameaçou atacar, num chute forte de Gerson Magrão que exigiu boa defesa de Marcelo Grohe.

O Grêmio, porém, era dono do jogo. Thaciano e Jael entraram para ganhar ritmo, enquanto do lado mineiro a opção ofensiva por Rafael Moura só foi utilizada aos 21 minutos. Ele entrou no lugar do lateral Giovanni. Mas o jogo continuou equilibrado, de muita marcação e poucas finalizações.

Aos 36 minutos, Everton chutou colocado de fora da área e Jori espalmou, evitando o segundo gol. O Grêmio quase foi castigado nos acréscimos, quando Rafael Moura testou firme e Marcelo Grohe espalmou, evitando o empate aos 46 minutos.

O Grêmio agora se concentra no jogo contra o Sport, na quarta-feira, às 19h30, na Ilha do Retiro. O América-MG vai tentar a reabilitação no diante da Chapecoense, também na quarta-feira, porém, a partir das 16 horas.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 0 AMÉRICA-MG

GRÊMIO – Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Cícero, Arthur e Lima (Thaciano); Luan (Kaio), André (Jael) e Everton. Técnico: Renato Gaúcho.

AMÉRICA-MG – Jori; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Giovanni (Rafael Moura); Juninho, Leandro Donizete, Christian, Gerson Magrão, Ademir (Marquinhos) e Serginho; Aylon (Wesley). Técnico: Enderson Moreira.

GOL – Everton, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo D’ Alonso Ferreira (SC).

CARTÕES AMARELOS – Cícero e Everton (Grêmio). Aylon, Aderlan e Giovanni (América-MG).

RENDA – R$ 372.021,00

PÚBLICO – 12.953 pagantes (14.460 total).

LOCAL – Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).