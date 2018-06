Grêmio treina desfalcado e Renato despista sobre escalação para pegar o Bahia

O Grêmio realizou nesta sexta-feira seu último treino antes do embarque para Salvador, onde enfrentará o Bahia no domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade em campo reduzido sem indicar a escalação que vai a campo no fim de semana.

Inicialmente, os jogadores realizaram um trabalho físico comandado pelo preparador Rogério Dias. Depois, Renato dividiu os jogadores disponíveis em dois times para um treino no gramado, sem indicar reservas e titulares.

O treinador teve que lidar com o desfalque de diversas peças na atividade. Os laterais Cortez e Madson, o zagueiro Bressan, o volante Maicon, o meia Cícero e o atacante Éverton apenas fizeram uma atividade física, alternada com corridas em volta do gramado. Leonardo Moura sequer apareceu no campo.

As boas notícias ficaram por conta do volante Arthur e do meia Ramiro, desfalques diante do Fluminense, que treinaram normalmente e devem ficar à disposição no fim de semana. O meia Douglas também trabalhou em campo, mas como não atua desde o início do ano passado, ainda deverá ficar mais um tempo afastado antes do retorno.

Por mais que não tenha indicado, a tendência é que Renato escale o que tem de melhor no domingo. O Grêmio deve ir a campo com: Marcelo Grohe; Madson, Bressan, Kannemann e Cortez; Maicon, Arthur (Cícero) Ramiro, Luan e Everton; André.