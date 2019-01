Grêmio se classifica e Copa São Paulo define confrontos da segunda fase

O Grêmio foi o último time a garantir presença na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira, a equipe gaúcha bateu o Oeste por 3 a 1, na Arena Barueri, e confirmou a liderança do Grupo 21.

Mesmo com a derrota, o Oeste ficou na segunda colocação com seis pontos, um a menos do que o Grêmio. Lagarto-SE, com quatro, e São Raimundo-RR, sem nenhum ponto, deram adeus à competição.

Na próxima fase, o Grêmio enfrenta o EC São Bernardo, segundo colocado do Grupo 22. Já o Oeste vai jogar contra o CSA, líder dessa mesma chave. Os dois jogos serão no sábado.

COMEÇA A SEGUNDA FASE – Com a definição do Grupo 21, chegou ao fim a fase de grupos, com 64 times avançando para o mata-mata. Na segunda fase, os primeiros colocados de cada chave enfrentam as equipes que avançaram em segundo.

As primeiras partidas serão disputados nesta sexta-feira e têm data e local confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os demais jogos serão no sábado, ainda com horários a serem definidos.

Confira os confrontos da segunda fase da Copa São Paulo:

Sexta-feira

15h – Figueirense x Flamengo

16h – Andradina x Rio Preto

São José-RS x Ponte Preta

Vocem x Marília

Mirassol x Comercial

Internacional x Taquaritinga

Guarani x Votuporanguense

Desportiva Ferroviária x Galvez-AC

Trindade-GO x Botafogo-SP

17h – Cruzeiro x Sport

18h – Atlântico-BA x Botafogo

Cuiabá x América-MG

19h – Athletico-PR x Legião

Ferroviária x Velo Clube

19h15 – Rio Claro x São Paulo

21h30 – Palmeiras x Vitória

12/01 – Corinthians x Porto-PE

Red Bull Brasil x Ituano

Primavera x Desportivo Brasil

Visão Celeste x Fortaleza

Grêmio x EC São Bernardo

CSA x Oeste

Audax x Taboão da Serra

Londrina x Fluminense

São Caetano x Flamengo-SP

Coritiba x União Mogi

Vasco x Juventude

Mathiqueira x Tubarão

Atlético-MG x Juventus

Avaí x Água Santa

Goiás x Volta Redonda

Portuguesa x Nacional