Grêmio recebe o América-MG para dar fim à sequência negativa em Porto Alegre

Incomodado com os tropeços seguidos em casa, o Grêmio tem a chance de encerrar a sequência negativa em sua arena neste domingo, às 16 horas, em duelo contra o América-MG, em Porto Alegre, válido pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio tem tido sérios problemas em sua arena. Com a derrota para o Palmeiras, chegou ao quarto jogo sem vitória diante de seu torcedor – antes, foram três empates sem gols contra Atlético Paranaense, Internacional e Fluminense. A única vitória em Porto Alegre foi a goleada sobre o Santos por 5 a 1. O único confronto, também, em que o time gaúcho balançou as redes.

O técnico Renato Gaúcho admite a dificuldade dos seus comandados dentro de casa, mas avalia o desempenho como positivo, apesar dos tropeços seguidos que deixar o time com 16 pontos, um pouco mais longe do líder Flamengo. “A gente precisa ter mais tranquilidade, não foi só nesse jogo. Às vezes, no último passe, na finalização, temos tomado a decisão errada. É procurar caprichar um pouco mais. Mas não vamos lamentar. Eu vou me preocupar quando a equipe jogar mal e não criar”, avaliou.

O treinador terá reforços para o duelo. O lateral-direito Léo Moura e o centroavante Jael treinaram com bola nos últimos treinamentos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e podem jogar.

Uma lesão muscular na coxa tirou Jael dos últimos jogos do Grêmio. Ele não atua desde a goleada do time gaúcho sobre o Santos. O jogador deve começar a partida entre os reservas. André, que vive longo jejum de gols, é o titular da posição.

O lateral-direito Léo Moura, que ficou fora do treinamento da última quinta-feira com uma amidalite, foi preservado dos últimos três jogos em razão de um desconforto na panturrilha esquerda. O jogador veterano foi relacionado para o duelo contra o Palmeiras, mas não teve condições de jogar.

Renato Gaúcho não ganhou apenas boas notícias. Ramiro e Maicon não vêm treinando e dificilmente poderão atuar. Ramiro segue em tratamento da pancada que recebeu no tornozelo esquerdo na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, enquanto que Maicon foi substituído no intervalo do jogo contra o Palmeiras por conta de um problema na panturrilha.