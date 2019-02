Grêmio oficializa venda de Jael para o futebol japonês

Jael não é mais jogador do Grêmio. Nesta sexta-feira, a diretoria do clube gaúcho anunciou a venda do centroavante para o FC Tokyo. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pelo clube gaúcho, que contava com o centroavante no seu elenco desde janeiro de 2017.

A saída de Jael do Grêmio possui relação direta com a contratação de Diego Tardelli pelo clube, anunciada na última terça-feira. Com a chegada de mais uma opção para o setor ofensivo, a diretoria decidiu aceitar a oferta do FC Tokyo pelo centroavante.

Jael teve dificuldades no início da sua passagem pelo Grêmio por ter sofrido uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito, problema que o afastou dos gramados por cerca de seis meses. Depois, contribuiu para o time na conquista da Copa Libertadores de 2017, dando o passe para o gol do triunfo no jogo de ida da decisão contra o Lanús. Além disso, também foi campeão estadual e da Recopa Sul-Americana em 2018 e da Recopa Gaúcha no último fim de semana.

No total, Jael disputou 67 jogos pelo Grêmio, com 14 gols marcados e 14 assistências. Nesta temporada, havia marcado dois gols em três duelos. “O Grêmio e seus torcedores agradecem o empenho com que o atleta vestiu nossas cores nestes dois anos que estivemos juntos”, afirmou o clube gaúcho em nota oficial.

Aos 30 anos, Jael possui um extenso currículo no futebol, com passagens por clubes como Criciúma, Atlético Mineiro, Bahia, Portuguesa, Flamengo, Sport, São Caetano e Joinville. Também atuou no futebol asiático pelo sul-coreano Seongnam e pelo chinês Chongqing Lifan. Agora vai defender o FC Tokyo, sexto colocado no Campeonato Japonês de 2018.