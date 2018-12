Grêmio oficializa e Jael é mais um a renovar contrato com o clube

Depois do técnico Renato Gaúcho e dos zagueiros Pedro Geromel e Kannemann, na quinta-feira, o Grêmio anunciou nesta sexta-feira a renovação contratual de mais uma peça de seu elenco. O clube gaúcho chegou a um acordo para prorrogar o vínculo do atacante Jael, que agora tem duração até dezembro de 2020.

Apesar do anúncio ter acontecido somente nesta sexta, a renovação de Jael também aconteceu na quinta. Horas depois de fechar com Geromel e Kannemann, o novo contrato do atacante foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Jael foi contratado pelo Grêmio no início de 2017 sob desconfiança, afinal, havia decepcionado nas outras oportunidades que teve em grandes clubes. Apesar disso, ganhou a confiança de Renato Gaúcho e da torcida e foi nome importante nas últimas duas temporadas da equipe.

Prova do bom momento de Jael é que ele fecha o ano como titular da equipe. Com ele, o Grêmio conquistou a Libertadores e a Recopa Sul-Americana de 2017 e o Campeonato Gaúcho de 2018, além de ter ido às semifinais da Libertadores nesta temporada.

Recentemente, a saída do jogador foi especulada por causa de uma proposta do futebol mexicano, que ele admitiu ter recebido, mas o próprio Jael afirmou na época que sua prioridade era o Grêmio. Em meio às renovações, o presidente do clube, Romildo Bolzan, avisou que deverá buscar quatro ou cinco reforços para 2019.