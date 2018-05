Grêmio ganha fora do Ceará por 1 a 0 e pula para o quinto lugar no Brasileirão

O Grêmio venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, e subiu para a quinta posição no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. Depois de um primeiro tempo pouco efetivo e falha da arbitragem em não assinalar um pênalti em Everton no início da etapa final, o time gaúcho chegou ao gol da vitória aos 35 minutos do segundo tempo com Thonny Anderson, que havia acabado de entrar.

O Grêmio teve mais posse de bola e iniciativa no primeiro tempo, mas criou poucas chances de gol. Aos 4 minutos, Cícero fez lançamento, Everton dominou no peito pelo lado esquerdo da grande área e tentou um chute entre o goleiro e a trave, mas carimbou o poste. Já na reta final, aos 43, o atacante levou perigo com um arremate de longe, por cima da meta de Éverson.

Everton também foi o personagem da partida no início do segundo tempo. Ainda antes do primeiro minuto, o atacante caiu na área em lance que envolvia o zagueiro Luiz Otávio e o árbitro mato-grossense Wagner Reway assinalou pênalti em um primeiro momento, mas voltou atrás e deu cartão amarelo para o gremista por simulação.

Aos 4 minutos, porém, Everton foi atingido com um carrinho de Samuel Xavier na linha da grande área, mas Wagner Reway interpretou que a falta foi fora. Cícero tentou cobrar enquanto Éverson ainda arrumava a barreira, mas o chute saiu fraco e foi defendido no meio do gol.

Recuado, o Ceará enfrentou forte pressão do adversário a partir da metade do segundo tempo. Thaciano, que entrou no lugar de André, levou perigo com um chute cruzado de dentro da área, defendido no chão pelo goleiro aos 25 minutos, e com uma bomba de fora da área, que Éverson colocou para escanteio aos 27. O ritmo do Grêmio aumentava e Everton tentou de novo após ajeitada de Jailson, aos 32, mas o arqueiro cearense espalmou para longe.

Depois de tanto tentar, o Grêmio chegou ao gol aos 35 minutos. Everton puxou raro contra-ataque gremista, pelo lado direito, e cruzou para conclusão de cabeça de Thonny Anderson, que dois minutos antes havia entrado no lugar de Maicon.

O Ceará tentou se organizar para empatar a partida, mas só levou perigo com um chute de longe de Douglas Coutinho e amargou mais um revés no torneio – são quatro derrotas e três empates do vice-lanterna em sete jogos.

Na próxima rodada, a oitava, o Grêmio vai receber o Fluminense na Arena Grêmio, em Porto Alegre, às 21h45 desta quarta-feira. Mais cedo no mesmo dia, às 21 horas, o Ceará vai jogar na Arena Condá, em Chapecó (SC), contra a Chapecoense.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 1 GRÊMIO

CEARÁ – Éverson; Samuel Xavier, Fael Pereira (Valdo), Luiz Otávio e Romário; Juninho, Richardson e Ricardinho (Douglas Coutinho); Wescley, Elton e Felipe Azevedo (Hyuri). Técnico: Jorginho.

GRÊMIO – Marcelo Grohe; Léo Moura (Lima), Bressan, Kannemann e Cortez; Jailson, Maicon e Cícero; Ramiro, André (Thaciano) e Everton. Técnico: Renato Gaúcho.

GOL – Thonny Anderson, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Samuel Xavier, Richardson e Elton (Ceará); Ramiro e Everton (Grêmio).

ÁRBITRO – Wagner Reway (Fifa/MT).

RENDA – R$ 128.138,00.

PÚBLICO – 14.012 pagantes (14.995 no total).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).