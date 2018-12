Grêmio fecha acordo e renova com Kannemann e Geromel: ‘Melhor dupla da América’

Momentos depois de anunciar a permanência de Renato Gaúcho para 2019, o Grêmio acertou nesta quinta-feira a manutenção de dois dos mais importantes nomes do elenco. O clube gaúcho revelou que chegou a um acordo para a renovação dos contratos dos zagueiros Pedro Geromel e Kannemann.

“Melhor dupla de zaga da América”. Foi assim que o Grêmio definiu o setor defensivo formado pelo brasileiro e o argentino. Geromel assinou contrato até o fim de 2021, enquanto Kannemann firmou vínculo até dezembro do ano seguinte. Juntos, eles concederam entrevista coletiva e comemoraram os novos acordos.

“Fico muito feliz de assegurar essa permanência e mais contente com a permanência do Kannemann, que é muito importante”, declarou Geromel. “Feliz pela renovação. A grandeza do que conseguimos aqui foi pelo grupo. É bom continuar com os mesmos caras que já se conhecem, tanto nós três (Geromel, Kannemann e Renato) quanto o resto”, completou Kannemann.

O argentino chegou em julho de 2016 ao Grêmio, onde Geromel já atuava desde 2014. Juntos, conquistaram uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e um Campeonato Gaúcho, além de terem chegado à semifinal da Libertadores deste ano. Nesta quinta, eles exaltaram a amizade criada nestes anos.

“É muito importante. Apesar de ele ser argentino (risos), temos uma relação boa, fundamental para a gente dentro do campo”, brincou Geromel. “Apesar dessas coisas que ele fala, há a amizade (risos). São 30 brasileiros contra mim, tenho que fechar os olhos e seguir quieto. A verdade é que ele é um cara muito legal, e isso ajuda bastante”, comentou Kannemann.

Perguntados se são a maior dupla de zaga do Grêmio em todos os tempos, ambos despistaram. “Vamos continuar trabalhando para escrever mais capítulos nesta história”, limitou-se a dizer Geromel. “Queremos continuar trabalhando e fazer mais história no Grêmio”, apontou Kannemann.