Grêmio faz treino recreativo e define time para a estreia na Libertadores

O Grêmio tem tudo definido para a estreia na Copa Libertadores diante do Rosario Central, da Argentina, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario. Em clima de descontração, o time gaúcho treinou no CT do Newell’s Old Boys nesta terça pela última vez antes do duelo.

Inicialmente os atletas realizaram um trabalho de aquecimento junto com o preparador físico Rogério Dias, enquanto que os goleiros faziam treinamento específico com o preparador Rogério Godoy. Em seguida, o campo foi dividido pela metade para um treino recreativo, o tradicional rachão de véspera de jogos.

Para fechar a atividade, da qual o atacante Marinho foi destaque com dois gols, alguns atletas afinaram a pontaria em cobranças de falta. Não há indicativo de equipe, mas Michel, Léo Moura e Diego Tardelli não viajaram e ficam de fora do confronto.

A tendência é de que o técnico Renato Gaúcho mantenha a formação com Marinho no lado direito do ataque e Rômulo no lugar de Michel, o único desfalque considerado titular que se recupera de uma entorse no tornozelo. O Grêmio deve ir a campo com: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Rômulo, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Felipe Vizeu.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o zagueiro Pedro Geromel pontuou o entrosamento como uma vantagem do Grêmio em relação aos rivais. “Todos se conhecem e sabem bem como é o trabalho do Renato. Essa é a nossa grande vantagem em relação aos times que precisaram mudar”, afirmou o defensor, uma das referências do elenco.

Confira os atletas do Grêmio relacionados para o confronto:

Goleiros – Brenno, Julio César e Paulo Victor

Laterais – Cortez, Juninho Capixaba e Leonardo Gomes

Zagueiros – Pedro Geromel, Kannemann, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira

Volantes – Rômulo, Maicon, Matheus Henrique, Montoya e Thaciano

Meias – Jean Pyerre, Luan e Thonny Anderson

Atacantes – André, Everton, Marinho, Pepê e Felipe Vizeu