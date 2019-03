Grêmio empata com Juventude, avança à semi e levanta taça dos 100 anos do Gauchão

O Grêmio carimbou a classificou para a semifinal do Campeonato Gaúcho ao ficar no empate sem gols diante do Juventude na noite desta quinta-feira, na Arena do Grêmio. O time tricolor entrou em campo com uma larga vantagem. Isso porque fez 6 a 0, no duelo de ida, em Caxias do Sul.

Apesar do empate, a noite foi de festa. O Grêmio levantou a taça dos 100 anos do Gauchão por ter feito a melhor campanha da primeira fase. O clube tricolor aparece também como favorito na semifinal diante do São Luiz. O primeiro jogo será neste domingo.

Apesar do placar elástico conquistado na partida de ida, Renato Gaúcho optou por escalar um time misto, visando estar mais bem entrosado nos jogos decisivos. Entre os titulares estavam Luan, Cortez e Maicon. Tardelli e André também apareceram entre os 11.

O JOGO – O Grêmio fez um treino de luxo na noite desta quinta. Além de Renato dar ritmo de jogo a Diego Tardelli, o treinador montou uma estratégia na base da troca de passe. O time tricolor chegou a estar com a bola, em mais de uma oportunidade por um minuto seguido. O Juventude também contribuiu com isso, já que se postou de uma forma totalmente defensiva.

Com um placar improvável de ser revertido, o time de Caxias do Sul jogou na retranca, tentando acertar um contra-ataque para surpreender. Mas a melhor chance foi em um chute de Braian Rodríguez, rente à trave. A resposta veio com André. O atacante só não marcou, pois Sidimar tirou a bola em cima da linha.

O ponto negativo para o Grêmio no primeiro tempo foi a contusão de Marcelo Oliveira. O defensor deixou o campo de maca com fortes dores no joelho. A tendência é que não atue mais pelo clube nesta reta final de Campeonato Gaúcho.

O panorama do segundo tempo não foi diferente. Em grande vantagem, o Grêmio claramente se poupou, o que deixou o jogo com poucas chances de gol. Aos 15 minutos, André tocou para Montoya. O meia arriscou de longe e mandou por cima de Marcelo Carné.

O Grêmio chegou ao gol com Diego Tardelli, mas o árbitro acabou marcando impedimento do atacante, após passe de Luan, e anulou o lance. A partir daí o jogo ficou ainda mais equilibrado, o Juventude se segurou e acabou apagando a imagem da partida de ida, quando perdeu por 6 a 0.