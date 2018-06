Grêmio confirma baixas de Kannemann, Maicon e Luan e pode ter Ramiro na quarta

O Grêmio realizou nesta terça-feira seu último treino antes de enfrentar o Sport na quarta, na Ilha do Retiro, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no Recife, o técnico Renato Gaúcho comandou um trabalho em campo reduzido focado na troca de passes, seguido de uma atividade recreativa, sem dar pistas da escalação para a partida.

O certo é que Renato terá diversos desfalques para esta quarta. O zagueiro Kannemann, o volante Maicon e o atacante Luan, com desgaste físico, sequer viajaram com o elenco para o Recife. Para piorar, o atacante Everton está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também é ausência certa.

A única boa notícia, portanto, ficou por conta da presença do meia Ramiro no treino desta terça. O jogador havia ficado de fora do último treino do Grêmio em Porto Alegre, na segunda-feira, e havia a expectativa de que se tornasse desfalque, mas trabalhou normalmente e deve ser titular contra o Sport.

O goleiro Marcelo Grohe e os laterais Cortez e Leonardo Moura ficaram de fora do recreativo, apenas correndo em volta do campo, mas devem estar em campo normalmente nesta quarta.

Quarto colocado no Brasileirão, com 19 pontos, o Grêmio deve ser escalado contra o Sport com: Marcelo Grohe; Leonardo Moura, Paulo Miranda, Bressan e Cortez; Arthur, Cícero, Ramiro, Thaciano (Thonny) e Lima; André (Jael).

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe, Paulo Victor e Bruno Grassi

Laterais: Léo Moura, Madson, Cortez e Leonardo Gomes

Zagueiros: Bressan e Paulo Miranda

Meio-campistas: Arthur, Ramiro, Kaio, Matheus Henrique, Cícero, Thaciano, Lima e Thonny Anderson

Atacantes: André, Jael, Pepê, Vico, Lucas Poletto