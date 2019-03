Grêmio aprimora finalizações e volta a treinar sem Michel

Às vésperas da sua estreia na Copa Libertadores, o Grêmio ajusta detalhes para o duelo com o Rosario Central, quarta-feira, no Gigante de Arroyito. E neste domingo, no CT Luiz Carvalho, os trabalhos da comissão técnica dirigida por Renato Gaúcho foram focados no ataque e, principalmente, nas finalizações. A atividade não contou com a presença de Michel, que deve ser desfalque na Argentina.

O volante torceu o tornozelo direito no treino de quinta-feira e ficou mais uma vez fora de um trabalho gremista. Assim, são remotas as suas chances de ser aproveitado contra o Rosario. E Romulo deverá ficar com a sua vaga no meio-campo na quarta-feira.

O início da temporada demonstra que o setor ofensivo gremista tem funcionado bem, com 23 gols marcados em oito partidas disputadas no Campeonato Gaúcho. Mesmo assim, Renato tratou de aperfeiçoá-lo na atividade deste domingo.

Sob orientação do auxiliar Alexandre Mendes, os atletas tinham de construir as jogadas ofensivas podendo dar dois toques cada. Depois, comandados por Renato, os jogadores ocupavam suas posições sem marcação e tinham que rodar a bola até o lateral ser acionado no fundo do campo. Após o cruzamento, três jogadores fechavam na área para arrematar, contra dois zagueiros que procuravam bloqueá-las. E o treinador ainda rolava a bola para os jogadores treinarem chutes de média distância.

Assim, não houve preocupação em testar um time para o duelo com o Rosario. Mas o lateral-direito Léo Moura, sem treinar neste domingo, não deve ter condições de jogar na Argentina, com Leonardo sendo o titular da sua posição. Já Alisson, em fase final de recuperação de lesão, fez trabalhos em separado neste domingo no CT, mas ainda não deve ficar à disposição de Renato.

O Grêmio volta a treinar na manhã desta segunda-feira no CT Luiz Carvalho, com a parte inicial do trabalho sendo fechado à imprensa. O elenco viaja às 15 horas para a Argentina.