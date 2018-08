Grêmio anuncia renovação do contrato de Leonardo Gomes até 2021

Um dia após anunciar a renovação do contrato do meia-atacante Everton, a diretoria do Grêmio formalizou a ampliação do vínculo de mais um jogador. Nesta quinta-feira, o clube oficializou a assinatura de um novo acordo com o lateral-direito Leonardo Gomes, que vai ser válido até o fim de 2021.

Leo Gomes está no Grêmio desde janeiro de 2017, quando foi contratado após se destacar na conquista do título da Série C do Campeonato Brasileiro pelo Boa – além do time do interior mineiro, o lateral também já defendeu o goiano Vila Nova na sua carreira.

De acordo com o Grêmio, Leo Gomes, de 22 anos, já entrou em campo 29 vezes pelo clube. Nesta temporada, ele se tornou o reserva imediato de Léo Moura na lateral direita do time gaúcho, sendo sempre acionado por Renato Gaúcho quando o técnico opta por poupar os titulares.

A renovação do contrato de Leo Gomes, assim como a de Everton, faz parte de uma política da diretoria do Grêmio de valorizar o elenco que conquistou em 2017 o título da Copa Libertadores. E a ação também permite um aumento no valor estipulado para a cláusula de rescisão de contrato dos jogadores, algo que ocorreu agora com o lateral-direito reserva da equipe.

O Grêmio voltará a jogar neste sábado, quando vai receber, no seu estádio, o Botafogo em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.