Gran Plus vai a campo em defesa da 1ª colocação

O Gran Plus/Casa do Construtor defende a liderança da Copa Mag Sac nesta quinta-feira, em partida contra o AgroPet Mundo Animal. O confronto acontece às 19h15, pela 16ª rodada da categoria Sênior. O campeonato é promovido pelo Rio Branco EC Sede Náutica, de Americana.

O Gran Plus/Casa do Construtor assumiu a ponta na semana passada, ao vencer o Vilmar Casa Games/Z Sport por 1 a 0, e tem 33 pontos na classificação. A primeira posição era do Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas, que, no último jogo, perdeu para o Novo Engenhou por 4 a 3 e estacionou nos 32.

O antigo líder busca reabilitação nesta quinta, às 19h15, diante do Auto Escola São Vito/Max Imóveis.

Nesta terça-feira, a bola também vai rolar no clube, com a nona rodada da categoria Intermediária. Quatro jogos movimentam o Rio Branco EC Sede Náutica a partir das 19h15.

Primeiro colocado, o Pet Shop Padovani/Toco Representações enfrenta o Posto Sete. O líder vem de uma vitória sobre o LF9 Eventos/Rio Branco B, por 3 a 2.

COPA MAG SAC / RIO BRANCO EC SEDE NÁUTICA

9ª rodada da categoria Intermediária

30/04 (terça-feira)

19h15 Pet Shop Padovani/Toco Representações x Posto Sete

19h15 LF9 Eventos/Rio Branco B x Spazio Beach A

20h30 Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia x Agro Duque/Gran Plus

20h30 Rio Branco A x Spazio Beach B

16ª rodada da categoria Sênior

02/05 (quinta-feira)

19h15 Auto Escola São Vito/Max Imóveis x Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas

19h15 AgroPet Mundo Animal x Gran Plus/Casa do Construtor

19h15 Amantex Confecções/TH Pinturas x Escritório Lex

20h30 Vilmar Casa Games/Z Sport x Duarte Jr. Imobiliário/Toco Representações

20h30 Novo Engenho x Posto Sete/Auto Elétrica Brasil