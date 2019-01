Gramado da Arena Corinthians vira alvo de críticas: Está meio ruim, diz Cássio

Motivo de elogio até de rivais no passado, o gramado da Arena Corinthians recebeu críticas após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, sábado, pelo Campeonato Paulista. A forte chuva que caiu em Itaquera, durante o jogo, fez com que o campo ficasse com poças de água, principalmente dentro da pequena área. O goleiro Cássio foi um dos atletas que reclamou do terreno após a partida.

“É uma coisa nova, aqui sempre foi o melhor estádio, porque a qualidade sempre foi muito boa. Esse ano não sei o que aconteceu, mas está meio ruim e com um pouco de terra”, disse o goleiro.

Antes, o gramado era citado pelo Corinthians como um ponto forte quando jogava em casa. O presidente Andrés Sanchez revelou que um fungo atingiu o campo, mas que o problema está sendo solucionado. “Pegou um fungo no gramado, por isso está desgastado. Leva 10 a 15 dias para melhorar. Não vi a bola parando, mas talvez seja por isso”, explicou o dirigente.

Cássio espera que o problema seja solucionado o quanto antes, para não atrapalhar a equipe na sequência da temporada. “Atrapalha um pouco, mas é ruim para nós assim como para a equipe adversária. Espero que o mais rápido possível possa voltar o mesmo estado de gramado dos próximos anos.”

O Corinthians voltará a jogar na Arena Corinthians na quarta-feira, quando vai receber o Red Bull Brasil, pela quarta rodada do Paulistão.